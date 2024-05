Jucilene Sales de Lima foi destaque no Grande Prêmio Brasil - Cuiabá de atletismo nesta quarta-feira. Ela venceu o lançamento do dardo com 62,52m, novo recorde do campeonato. A marca anterior, de 62,33m, pertencia à cubana Osleidys Menéndes desde 2006. Jucilene também é recordista brasileira com 62,89m.