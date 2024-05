Em jogo morno, o Botafogo aproveitou o contra-ataque e garantiu a classificação antecipada para as oitavas de finais da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira (16), no Monumental de Lima, no Peru, o time carioca contou com o gol de Jeffinho - que saiu do banco - para vencer o Universitario-PER por 1 a 0.