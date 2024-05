O italiano Francesco Bagnaia venceu a etapa da Catalunha neste domingo (26) e retomou a vice-liderança da MotoGP. Em segundo lugar, chegou o atual líder do campeonato, o espanhol Jorge Martin, enquanto o último lugar no pódio ficou com o espanhol Marc Marquez, que venceu uma disputa apertada e chegou 52 milésimos a frente de Aleix Espargaró.