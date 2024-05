Bia Haddad Maia subiu uma posição na lista da Associação de Tênis Feminino (WTA) e retomou o 13º lugar em razão da boa campanha no WTA 1000 de Madri, na semana passada. A brasileira, que nunca havia conseguido se destacar na competição espanhola, avançou até as quartas de final, parando apenas na número 1 do mundo Iga Swiatek - a polonesa veio a ficar com o título.