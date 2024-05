A polonesa Iga Swiatek é a nova campeã do WTA 1000 de Madri. A número 1 do mundo levou a melhor na revanche contra Aryna Sabalenka, vice-líder do ranking, que havia vencido o confronto na decisão do ano anterior, por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 4/6 e 7/6 (7), em 3h11min de partida. Este é o primeiro título da jogadora de 22 anos na capital espanhola.