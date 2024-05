A bielorrussa Aryna Sabalenka conseguiu uma grande virada nesta quinta-feira (2) para garantir vaga na decisão do WTA 1000 de Madri, na Espanha. Depois de perder o primeiro set para a cazaque Elena Rybakina, quarta do ranking mundial, por impressionantes 6 a 1 em apenas 24 minutos, ela se recuperou e venceu os sets seguintes por 7/5 e 7/6 (5) e agora e tentará o tricampeonato no sábado - ganhou em 2021 e no ano passado.