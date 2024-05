A segunda semifinal masculina do Masters 1000 de Madri foi definida por causa de lesões. Um dia após o principal cabeça de chave na Espanha, o italiano Jannik Sinner, anunciar problema no quadril e desistir de encarar Félix Auger-Aliassime, nesta quinta-feira (2) foi a vez de o russo Daniil Medvedev, terceiro cabeça de chave, que sentiu um problema na virilha, abandonar o jogo diante do tcheco Jiri Lehecka, que avança à inédita semifinal de torneio deste porte.