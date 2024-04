A Olimpíada de Paris-2024 começou para valer para a seleção brasileira feminina de vôlei nesta quinta-feira (25), no primeiro dia de treinos no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em Saquarema, no Rio. O técnico José Roberto Guimarães apostará em atividades em dois períodos para deixar a equipe em condições de brigar por bons resultados na Liga das Nações de Vôlei, torneio que antecede os Jogos Olímpicos, no qual vê até nove rivais em condições de pódio e espera estar entre os três.