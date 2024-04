Uma partida que reunirá medalhistas olímpicos e campeões do vôlei brasileiro será disputada no sábado (27) em Campo Bom. A quarta edição dos Jogo das Estrelas colocará em quadra nomes bem conhecidos do público e que fizeram e ainda fazem história no esporte. Entre eles, medalhistas de ouro como Serginho, Dante, Samuel, Thiago Alves e Gustavo Endres, e campeões da Superliga como Gilsão Mão de Pilão, Rafa, Bozko e Ivan, além do cubano Ángel Dennis, que é campeão italiano.