Após um dia de descanso, a NBA voltou com tudo na noite desta terça-feira (9), com 14 jogos. Nesta última semana da temporada regular, e Golden State Warriors derrotou o Los Angeles Lakers fora de casa, enquanto o Milwaukee Bucks superou o Boston Celtics. Apesar da vitória, os Bucks deixaram a quadra com forte preocupação para os playoffs.