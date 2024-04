Mesmo com 39 anos, Cristiano Ronaldo continua balançando as redes de forma avassaladora. Nesta terça-feira (2), o português marcou três gols na goleada do Al Nassr sobre o Abha, por 8 a 0, na liga saudita. Na rodada anterior, quando sua equipe venceu o Al Tai por 5 a 1, o atacante também marcou em três oportunidades.