Os holofotes no futebol europeu se voltaram mais uma vez ao craque Kylian Mbappé. Nem mesmo a vitória por 2 a 0 do PSG sobre o Olympique de Marselha, neste domingo (31), pelo Campeonato Francês, foi capaz de evitar mais uma polêmica envolvendo o jogador. Durante a partida fora de casa, o atacante foi substituído aos 19 do segundo tempo, saiu irritado, não cumprimentou o técnico Luis Enrique e foi direto para o vestiário.