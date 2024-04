Em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, o brasileiro Rodrygo foi o nome do jogo do Real Madrid, marcando os dois gols da vitória sobre o Athletic Bilbao no Estádio Santiago Bernabéu. Com o 2 a 0 construído com autoridade, o time madrilenho disparou na liderança da competição, chegando aos 75 pontos e abrindo oito de vantagem sobre o segundo colocado, o Barcelona. Com isso, fica cada vez mais próximo do título.