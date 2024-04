O futuro do craque argentino Di María agitou o mundo da bola nas últimas semanas. Seu vínculo com o Benfica se encerra em junho, no final da temporada europeia, e ele está livre para assinar pré-contrato com qualquer outro clube. O desejo do clube português, aliás, é contar com o meia-atacante para a próxima temporada. Porém, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, revelou que será difícil renovar com o jogador.