Luis Suárez e Lionel Messi seguem um do lado do outro até em confusões. Nesta quarta (3), pelas quartas da Concachampions, o Inter Miami perdeu em casa para o Monterrey, por 2 a 1, em partida marcada por reclamações sobre o árbitro Walter Lopez, da Guatemala. Mesmo fora do confronto, o argentino teria se juntado companheiros de elenco para se dirigir até o vestiário da arbitragem e cobrar o juiz pela expulsão do zagueiro David Ruiz, aos 20 minutos do segundo tempo — que aconteceu antes dos dois gols do time mexicano.