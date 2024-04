A Major League Soccer (MLS) parece ter achado uma solução para acabar com um dos momentos de "cera" no futebol. Testada na última rodada e implementada em definitivo a partir da próxima, a "Timed Substitution Rule ("regra de substituição cronometrada", na tradução do inglês) teve resultados positivos em relação ao objetivo de economizar tempo na saída de campo dos jogadores em substituições.