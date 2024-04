Dois anos depois, a Juventus vai voltar a disputar a final da Copa da Itália apesar de ter perdido por 2 a 1 para a Lazio, nesta terça-feira (23) em Roma, fazendo valer a vitória por 2 a 0 no jogo de ida num confronto acirrado em que os anfitriões chegaram a empatar no placar agregado com uma dobradinha do argentino Taty Castellanos.