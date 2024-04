A Associação Gaúcha de Futsal para Cegos (Agafuc) está classificada para a decisão da quinta edição do Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos, que está sendo disputada em Cachoeirinha. O time gaúcho enfrentará o Maestro-PR. A partida será no sábado (13) às 9h45min, no Ginásio do Sesi.