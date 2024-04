O Inter iniciou, na terça-feira (2), sua oitava participação na Copa Sul-Americana. Campeão da edição de 2008, o Colorado busca o bicampeonato do torneio, e apesar do frustrante empate em Córdoba, diante do Belgrano, o retrospecto de estreias na competição não é dos melhores. Computado o 0 a 0 na Argentina, são seis empates, uma derrota e apenas uma vitória.