O francês Enzo Couacaud conquistou neste domingo (7), o título do Aberto de Florianópolis, torneio ATP Challenger 75, disputado nas quadras do Lagoa Iate Clube, com premiação total de US$ 82 mil (R$ 414,5 mil). Na decisão, o número 217 do ranking mundial bateu o brasileiro João Lucas Reis, de virada, parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (1) e garantiu 75 pontos na classificação da ATP, o que lhe deixa na 169º posição a partir de segunda, quando a lista será atualizada.