O italiano Matteo Berrettini, que caiu para a 135ª posição do ranking de simples após uma sucessão de problemas físicos, se sagrou campeão do ATP 250 de Marrakech, no Marrocos, neste domingo (7), ao bater na final o espanhol Roberto Carballés, 64º do mundo, defensor do título. Com parciais de 7/5 e 6/2, em uma hora e 46 minutos de partida, ele garantiu o oitavo título de sua carreira.