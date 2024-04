A cipriota Raluca Serban derrotou a francesa Selena Janicijevic, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/2, e é a campeã do ITF W75 de Florianópolis. Pela vitória na capital catarinense, no sábado (6), a tenista de 26 anos levou para casa um prêmio de U$ 9.142 (R$ 46,3 mil), além dos 75 pontos no ranking da WTA.