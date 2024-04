A brasileira Bia Haddad Maia está fora do WTA 500 de Charleston, nos Estados Unidos. A 13ª do ranking mundial foi eliminada, nesta quinta-feira (4), nas oitavas de final, pela russa Veronika Kudermetova, 19ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h37 de jogo.