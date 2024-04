Após horas de atraso e seguidas mudanças de quadra, por causa da chuva, Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no Torneio de Charleston, nos Estados Unidos. A tenista número 1 do Brasil superou a local Caroline Dolehide por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h40min de confronto.