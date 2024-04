Campeão com o Grêmio entre 2016 e 2019, Luan está sem clube desde que rescindiu com o Vitória na última sexta-feira (19). Depois de boatos sobre indisciplina do jogador, o diretor do Leão de Salvador, Ítalo Rodrigues, admitiu sua responsabilidade pela rescisão com o meia-atacante e explicou a decisão.