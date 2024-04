Campeão da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017 com o Grêmio, Luan se encontra em uma situação não muito habitual para quem foi considerado Rei da América pelo jornal El País, do Uruguai, em 2017. O meia-atacante está sem time mais uma vez. Depois de acertar com o Vitória no começo do ano, o jogador teve seu contrato com o clube baiano rescindido nos últimos dias.