A quinta-feira (11) poderia ter sido muito mais positiva para os times brasileiros na Copa Sul-Americana. Isso porque, depois de abrir 3 a 0 no placar com 20 minutos de jogo, o Cruzeiro vacilou e acabou empatando com o Alianza Petrolera-COL, por 3 a 3, mesmo jogando no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.