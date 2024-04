Após 38 dias, o Corinthians reencontrou a Neo Química Arena e deu alegrias ao torcedor alvinegro nesta terça-feira (9), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com Ángel Romero como a estrela da equipe e alcançando marcas históricas, os comandados de António Oliveira construíram uma goleada exemplar diante do Nacional, do Paraguai, por 4 a 0.