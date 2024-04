A estrutura estava toda preparada desde a última quinta-feira (11), mas foram poucas as horas em que os skatistas desfrutaram da pista da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, pela terceira etapa do STU National, o circuito brasileiro de skate. Um dia antes do início das competições, a organização já havia tomado a decisão de adiantar as semifinais femininas para sexta e de tornar as baterias de street e de park concomitantes em virtude da previsão de chuva que tinha e tem para a Capital nos próximos dias.