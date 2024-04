O Brasil começou muito bem sua participação no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô, que está sendo disputado na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Das sete finais do dia, os brasileiros conquistaram quatro ouros, duas pratas e dois bronzes. Canadá, Chile e Austrália ficaram com as outras medalhas douradas desta sexta-feira (26). A competição vale 700 pontos no ranking de classificação para Paris 2024 aos campeões.