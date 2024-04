Com uma atuação sofrível no primeiro tempo, o Botafogo iniciou a fase de grupos da Libertadores com uma surpreendente derrota de 3 a 1 para o Junior Barranquilla, nesta quarta-feira (3), em pleno Engenhão, no Rio. Na partida, o time colombiano chegou a abrir 3 a 0 nos primeiros 45 minutos. No final, o lateral Hugo conseguiu descontar antes do intervalo.