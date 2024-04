Debutando com sua nova casa na Copa Libertadores, o Atlético-MG levou um pequeno susto na Arena MRV, mas saiu com os três pontos nesta quarta-feira (10), pela segunda rodada da fase de grupos. Com gols de Gustavo Scarpa e Paulinho, o time mineiro superou o Rosario Central-ARG por 2 a 1 e se isolou na liderança do Grupo G.