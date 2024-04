O Atlético-MG goleou fora de casa o venezuelano Caracas por 4 a 1 nesta quinta-feira (4), em sua estreia na Copa Libertadores-2024. Bruno Fuchs aos 12 minutos, Guilherme Arana aos 32 e Paulinho 44 do primeiro tempo abriram grande vantagem. Paulinho ainda marcaria aos 25 minutos do segundo tempo para o Galo na visita ao Estádio Olímpico da UCV pelo Grupo G do torneio continental. Danny Pérez descontou aos nove minutos da etapa final.