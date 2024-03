A quarta-feira (13), data em que completou 12 anos, foi especial para Luís Fernando. A expectativa nem era das melhores. Afinal, ele luta contra uma leucemia mielóide aguda e teria de passar o dia internado para mais um ciclo de quimioterapia. No entanto, um trabalho integrado de profissionais do Hospital de Clínicas de Porto Alegre não deixou com o que dia passasse despercebido.