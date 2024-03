A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, enviou um documento nesta quinta-feira (21) à Justiça Federal de Santos, no litoral de São Paulo, solicitando a expedição do mandado de prisão para Robinho. A decisão faz parte de uma sequência da sentença do próprio STJ para que o ex-jogador cumpra a pena em regime fechado pelo crime de estupro na Itália. As informações são do jornal O Globo.