Pedro Quintas terminou em sexto lugar nas semifinais e será o representante do skateboarding brasileiro nas finais do Pro Tour de Park, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. As disputas pelo pódio acontecem a partir de 12h05 (de Brasília) de domingo (3). O Brasil ainda foi representado nas semifinais, por Pedro Carvalho (9º), Luiz Francisco (12º), Augusto Akio (14º) e Pedro Barros (15º), além de Isadora Pacheco (15ª) no feminino.