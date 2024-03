Depois da desclassificação do Campeonato Gaúcho nesta sexta-feira (8), com a derrota para o Caxias por 1 a 0, as atenções do São José se voltam para a Série C do Brasileirão. O Zeca estreia contra o Tombense, em Minas Gerais, entre os dias 20 e 22 de abril — a data e o horário exatos ainda serão definidos.