O Brasil conquistou duas medalhas no segundo dia de provas do TYR Pro Swim Series em Wstmont, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Eduardo Moraes (Minas Tênis Clube) levou o ouro nos 400 metros nado livre e Maria Fernanda Costa (Unisanta-SP) faturou o bronze na disputa feminina. Mafê, aliás, subiu no pódio pela segunda vez, após a prata nos 200 metros livre.