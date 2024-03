As brasileiras Carol Solberg e Bárbara Seixas estão classificadas para a decisão do Elite 16 de Doha, no Catar, válido pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Em jogo disputado na madrugada deste sábado (9), pelo horário de Brasília, elas derrotaram na semifinal as atuais campeãs mundiais, as norte-americanas Kelly Cheng e Sara Hughes por 2 sets a 1, parciais de 21/11, 17/21 e 15/12.