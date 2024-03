Principal tenista do Brasil e número 65 do ranking mundial da ATP, a melhor posição de sua carreira, Thiago Wild conquistou mais uma excelente vitória no Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Em jogo disputado na madrugada deste sábado (9), pelo horário de Brasília, ele venceu o russo Karen Khachanov, 15º cabeça de chave, por 2 a 0, parciais de 6/1 e 7/5, em 1h22 min de partida.