O Comitê Olímpico do Brasil (COB) pode ter, pela primeira vez em sua história, uma mulher em seu comando. Nesta quinta-feira (21), Yane Marques, medalhista do bronze nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, no pentatlo moderno, e que foi a porta bandeira no Rio-2016, anunciou que participará das eleições da entidade.