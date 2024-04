O brasileiro Hugo Calderano ficou com o vice-campeonato do WTT Champions Incheon, na Coreia do Sul. Na decisão realizada neste domingo (31), ele foi superado pelo chinês Liang Jingkun, terceiro do ranking mundial, por 4 a 1. As parciais foram de 11/6, 6/11, 11/8, 11/7 e 11/5, em jogo que durou 42minutos.