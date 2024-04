O brasileiro Marcus Vinícius D'Almeida conquistou o título do Campeonato Sul-Americano de Tiro com Arco, em Maricá, no Rio de Janeiro. Na decisão realizada no sábado (30), o líder do ranking mundial do arco recurvo derrotou o colombiano Santiago Atcila por 6 sets a 2 (26/25, 29/25, 24/29 e 30/27) e garantiu a medalha de ouro. No tiro com arco, o vencedor de cada parcial marca dois pontos.