Candidatas ao pódio nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, as ginastas brasileiras estão comemorando o fato de poder treinar em aparelhos da mesma marca que será utilizada na França. O Centro de Treinamento da Ginástica Artística do Comitê Olímpico do Brasil (COB), no Rio de Janeiro, recebeu nas últimas semanas equipamentos da fabricante francesa Gymnova.