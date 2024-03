Pela primeira vez na história, a Geórgia irá disputar a Eurocopa. Nesta terça-feira (26), o país do Leste Europeu, independente há apenas 33 anos, classificou-se para a Euro 2024 ao superar a Grécia na decisão da repescagem C. Eufóricos, após a classificação, os georgianos presentes no estádio invadiram o gramado para comemorar.