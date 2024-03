Como foi antecipado por GZH há alguns dias, Daniel Cargnin voltará a competir pela seleção brasileira de judô nesta semana. O medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio está recuperado de uma fratura na fíbula sofrida na semifinal dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, diante do colombiano Andrés Sandoval, que o impediu de disputar a final e o fez passar por uma cirurgia. Agora, ele disputará o Grand Prix da Áustria, que acontecerá neste fim de semana, nos dias 8, 9 e 10. A competição distribui até 700 pontos no ranking classificatório para os Jogos de Paris e, neste ano, contará com mais de 550 atletas de 80 países.