O Brasil encerrou sua participação no Grand Slam de judô de Tashkent, no Uzbequistão, com apenas uma medalha, a de bronze, conquistada por Willian Lima no primeiro dia de disputas. Neste domingo (3), a equipe brasileira, assim como foi no sábado, não conseguiu colocar nenhum atleta na final e se despediu do torneio de forma melancólica.