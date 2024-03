Após conquistar a medalha de bronze com Willian Lima nesta sexta-feira, o judô brasileiro voltou ao tatame neste sábado (2), no Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão, mas acabou sem nenhum atleta no bloco final. Luana Carvalho (Umbra-Vasco da Gama-RJ) teve o melhor desempenho entre os representantes do Brasil. Ela acabou eliminada nas oitavas de final da categoria médio (até 70kg) ao perder para a francesa Margaux Pinot.