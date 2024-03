O Boston Celtics entrou em quadra neste domingo (3) com sentimento de vingança diante do Golden State Warriors e impôs a quarta maior derrota da história à franquia de São Francisco, com humilhantes 140 a 88. Ainda revoltados com a perda do título há dois anos e por levar a virada na prorrogação na casa do oponente nesta temporada, o líder disparado precisou de pouco mais de um quarto para definir a 11ª vitória seguida em dia de recordes.