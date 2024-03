O Brasil encerrou sua campanha no Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, neste domingo (3), em Glasgow, na Escócia, sem conquistar um pódio sequer. Com um total de 20 medalhas, sendo seis de ouro, nove de prata e cinco de bronze, os Estados Unidos lideraram a competição. Com três ouros e um bronze, a Bélgica ficou em segundo, enquanto a Nova Zelândia, com dois ouros e duas pratas foi a terceira colocada.